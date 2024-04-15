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Алла Пугачева выпустила новую песню «Я плачу»

Эмигрировавшая Пугачева в канун 75-летия выпустила новую песню «Я плачу»

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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила после долгого перерыва новую песню с названием «Я плачу». Музыкальная композиция появилась на «Яндекс. Музыка», во «ВКонтакте» и других площадках.

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — поет Пугачева.

Певица отметит 15 апреля свое 75-летие. Известно, что слова и музыку написал российский певец и композитор Леонид Агутин.

Концертный директор Пугачевой — Елена Чупракова — анонсировала выход песни 13 апреля в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Чупракова добавила, что 15 апреля выйдет еще один трек звезды советской и российской эстрады.

Как пишет журнал Voice, песня «Я плачу» была записана пять лет назад к 50-летию Агутина. Пугачева должна была выступить с ней еще 8 ноября 2018 года, но этого не произошло из-за болезни артистки.

Ранее СМИ писали, что эмигрировавшая Пугачева отметит свой юбилей на Кипре. Несколько лет назад, по данным прессы, Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) купили на территории островного государства дорогостоящие апартаменты и получили местные паспорта.

Источник уточнил, что на юбилее будут присутствовать около 160 человек, среди которых музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Ранее стало известно, сколько заработала Пугачева за все время.

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