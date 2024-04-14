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Никита Кологривый рассказал о психологических проблемах перед дебошем в кафе

Актер Никита Кологривый заявил, что год не пил перед инцидентом в кафе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актер Никита Кологривый признался в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что испытывал психологические проблемы перед пьяным дебошем в Новосибирске.

Кологривый рассказал, что у него были слезы и истерики в те времена. При этом актер не употреблял алкоголь. До инцидента, по словам артиста, он уже год не пил спиртное.

«Когда приехал в Новосибирск и посчитал, что это безопасное место для того, чтобы расслабиться. Из-за этого это истеричное белочное состояние и случилось со мной», — заявил актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Кологривый признался, что ему стыдно поднимать тему пьяного дебоша.

«Я никогда не ищу драки первый… Здесь я посчитал, что меня кто-то хочет обидеть, унизить… На видео видно, что у меня беспомощное состояние. Мне неприятно. Я не знаю, как мне описывать», — объяснил актер.

Ранее Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.

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