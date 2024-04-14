Команда певицы Алены Швец отреагировала на жалобы фанатов в Роспотребнадзор

Команда поп-певицы Алены Швец не знала об обращении фанатов из Новосибирска в Роспотребнадзор из-за плохой организации концерта, но считает его обоснованным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила концертный менеджер артистки Ирина. До этого Telegram-канал Ural Mash сообщил, что новосибирцы пожаловались на продажу премиум-билетов в несуществующую ВИП-зону, отсутствие полноценной охраны и скорой помощи на площадке.

«Продажей и категориями билетов у нас занимается организатор концерта. В нашем случае это индивидуальный предприниматель Алексей Дьяконов. К сожалению, мы не контролируем категории продаж билетов, поскольку мы работаем за гонорар, а не прибыль от проданных билетов. Но при этом мы всегда ведем диалоги с организатором. О жалобе новосибирцев в Роспотребнадзор мы не знали, но считаем это правильным решением. Как нам пояснил организатор, охрана на площадке была от клуба — 6-8 человек. А скорой помощи не было, потому что было мало зрителей и в этом не было нужды. Что касается премиум-билетов, организаторы пояснили, что не смогли предоставить эту категорию билетов, поскольку площадка не смогла выставить отдельные барьеры», — пояснила менеджер певицы.

О том, что на площадке в Новосибирске не будет ВИП-зоны, обладателей премиум-билетов предупредили за сутки до концерта, сославшись на «технические причины».

«Со слов организатора, за день до концерта они с помощью рассылки оповестили о том, что по премиум-билету в качестве компенсации смогут пройти не один, а два человека. Хотя не понятно было, нужно это людям или нет. Именно поэтому мы считаем, что обращение в Роспотребнадзор обосновано», — сказала Ирина.

14 апреля Telegram-канал Ural Mash сообщил, что фанаты Алены Швец обратились в Роспотребнадзор после концерта певицы в Новосибирске.

Мероприятие проходило 10 апреля, а на выступление певицы продавали четыре категории билетов, стоимость которых варьировалась от 1200 до 1700 рублей. Тем, кто купил билеты подороже, обещали отдельный вход, отдельное от танцпола место и плакаты с автографом Швец. Но по факту никакой ВИП-зоны не было, всех зрителей отправили стоять в очереди.

Кроме того, на месте не было большого количества охранников и скорой помощи, как заявляли организаторы.

Алена Швец (настоящее имя — Алена Швецова) — российская певица, автор-исполнитель, гитаристка, клавишница. Работает в жанрах авторская песня и инди-поп. Многие знают ее как исполнительницу таких песен, как «Вино и сигареты», «Первое свидание», «Мыльные пузыри».

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