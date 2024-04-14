Стало известно, сколько миллионов Жасмин потратила на свадьбу сына

Певица Жасмин потратила на свадьбу сына Михаила Семендуева более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Жасмин арендовала для 300 гостей банкетный зал в центре Москвы, который был украшен розами и гортензиями. Торжество посетили такие звезды, как Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Нелли Кобзон, Александр Буйнов.

Певица Валерия похвалила свадьбу. По ее мнению, торжество прошло очень семейно. Она похвалила наряд Жасмин на мероприятии, назвав его «сногсшибательным». Певица заявила, что коллега выглядела в золотом платье как «статуэтка «Оскара».

«Говорятся тосты, участвуют молодые. Фильмы посмотрели про молодоженов, как они познакомились», — поделилась Валерия.

По данным программы, на мероприятии было 18 видов закусок, 12 видов основных блюд высокой кухни и шестиярусный свадебный торт. Николай Басков выступил в роли тамады на торжестве. Также на празднике выступили Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Жасмин.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян втайне от матери. Позже он поставил артистку перед фактом, что планирует свадьбу. Невеста сына Жасмин в прошлом была фигуристкой, а теперь работает в журналистике.

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