Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько миллионов Жасмин потратила на свадьбу сына

Певица Жасмин потратила на свадьбу сына более 10 млн рублей

close
100%
jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Жасмин потратила на свадьбу сына Михаила Семендуева более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Жасмин арендовала для 300 гостей банкетный зал в центре Москвы, который был украшен розами и гортензиями. Торжество посетили такие звезды, как Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Нелли Кобзон, Александр Буйнов.

Певица Валерия похвалила свадьбу. По ее мнению, торжество прошло очень семейно. Она похвалила наряд Жасмин на мероприятии, назвав его «сногсшибательным». Певица заявила, что коллега выглядела в золотом платье как «статуэтка «Оскара».

«Говорятся тосты, участвуют молодые. Фильмы посмотрели про молодоженов, как они познакомились», — поделилась Валерия.

По данным программы, на мероприятии было 18 видов закусок, 12 видов основных блюд высокой кухни и шестиярусный свадебный торт. Николай Басков выступил в роли тамады на торжестве. Также на празднике выступили Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Жасмин.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян втайне от матери. Позже он поставил артистку перед фактом, что планирует свадьбу. Невеста сына Жасмин в прошлом была фигуристкой, а теперь работает в журналистике.

Ранее Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами