Скончалась актриса Инна Головина

Актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина скончалась на 50-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение», — рассказали в театре.

Последние несколько лет актриса боролась с тяжелой болезнью. Театр выразил соболезнования близким и родным артистки.

Инна Головина окончила ВГИК, в 2003 году была приглашена в Театр имени К.С. Станиславского. Она играла Фриду в «Мастере и Маргарите», Актрису в «Чеховщине», Зинаиду Михайловну в «Иване Васильевиче…».

Телевизионной аудитория актриса известна по ролям в таких телесериалах, как «Склифосовский-6»,«Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».

В этот же день, 14 апреля, стало известно о смерти польского актера театра и кино Гжегожа Минкевича.

За свою карьеру Минкевич сыграл более 150 ролей в кино и театре. Российскому телезрителю он известен по фильму «Кентервильское привидение», который транслировался по телевидению в 70-х годах прошлого века.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Андрея Клыкова.