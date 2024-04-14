Таисия Повалий рассказала об экономии из-за ипотеки

Певица Таисия Повалий призналась в беседе с Prozvezd, что ей приходится экономить из-за ипотеки.

Повалий купила дом с мебелью в Подмосковье. Артистка рассказала, что сейчас усердно работает, считает деньги и экономит на всем, чтобы поскорее выплатить ипотеку. Певица планирует избавиться от кредита за два-три года. Артистка опровергла слухи о том, что просила мебель у коллег и финансовую помощь у Николая Баскова.

«Когда у меня нет никаких задолженностей и я хорошо зарабатываю, то все — меня только держи! Сейчас я экономлю. Раньше, например, у меня шились наряды постоянно. Я один раз в неделю стабильно ездила на примерку платьев. Параллельно еще отоваривалась в магазинах, где приобретала разную одежду. На цены не смотрела совсем — брала все, что нравится», — поделилась артистка.

Повалий собирается отправиться в тур в ближайшее время. А в декабре 2024 года она выступит на юбилейном концерте в Кремле.

В марте Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах.

Ранее Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта.