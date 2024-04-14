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Пекарня отсудила у сосисочной Харламова 58 тысяч рублей

Shot: сеть ресторанов Харламова проиграла суд пекарне

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пекарня «Хлеб на радость» осудила у сети сосисочных комика Гарика Харламова 58 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

ООО «Хлеб на радость» подало в суд на сеть закусочных «Hot Dog Bulldog» летом 2023 года. По данным издания, компания накопила перед пекарней долг в размере 310 тысяч рублей по выплатам за булочки в период с 2021 по 2022 год.

Как отмечает Shot, после того, как пекарня отсудила у «Hot Dog Bulldog» 800 тысяч рублей, она потребовала сеть оплатить 100 тысяч рублей в виде расходов на адвоката. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 58 тысяч рублей судебных издержек.

В декабре 2023 года Telegram-канал «Звездач» сообщил, что ООО «Невские Мелодии», где Харламов выступает как учредитель, ушла в убыток на 3,2 миллиона рублей. Выручка компании составила 29 миллионов рублей за 2022 год. Основной вид деятельности компании — это рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей.

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