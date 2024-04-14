Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович заявила в шоу «Ты не поверишь», что у нее был роман с женатым мужчиной.

Семенович отметила, что эти отношения были несерьезные. Певица не «горевала» из-за социального статуса ухажера, так как не собиралась за него выходить замуж. По словам певицы, ей было с ним хорошо «так, как было».

Семенович считает, что отношения между мужем и женой уже разрушены, если мужчина ищет роман на стороне.

На данный момент Семенович встречается с мужчиной, которого скрывает. Как отметила певица, партнер не хочет публичности и стесняется появляться на светских мероприятиях. Она уточнила, что новый возлюбленный — ее состоятельный ровесник. Мужчина подарил артистке серьги с бриллиантами на день рождения.

Семенович отметила, что возлюбленный регулярно зовет ее замуж и очень хочет детей. Артистка пока только рассматривает его предложение.

«Очень хочет детей, и мы к этому готовы. <…> Дети, как только, так сразу», — поделилась исполнительница.

Известно, что Семенович заморозила яйцеклетки. В мае артистка призналась, что процедура по заморозке яйцеклеток обошлась ей в 160 тысяч рублей.

Ранее Анна Семенович рассказала, что ее чуть не изнасиловали бандиты в 90-х.