Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович призналась, что встречалась с женатым мужчиной

close
100%
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович заявила в шоу «Ты не поверишь», что у нее был роман с женатым мужчиной.

Семенович отметила, что эти отношения были несерьезные. Певица не «горевала» из-за социального статуса ухажера, так как не собиралась за него выходить замуж. По словам певицы, ей было с ним хорошо «так, как было».

Семенович считает, что отношения между мужем и женой уже разрушены, если мужчина ищет роман на стороне.

На данный момент Семенович встречается с мужчиной, которого скрывает. Как отметила певица, партнер не хочет публичности и стесняется появляться на светских мероприятиях. Она уточнила, что новый возлюбленный — ее состоятельный ровесник. Мужчина подарил артистке серьги с бриллиантами на день рождения.

Семенович отметила, что возлюбленный регулярно зовет ее замуж и очень хочет детей. Артистка пока только рассматривает его предложение.

«Очень хочет детей, и мы к этому готовы. <…> Дети, как только, так сразу», — поделилась исполнительница.

Известно, что Семенович заморозила яйцеклетки. В мае артистка призналась, что процедура по заморозке яйцеклеток обошлась ей в 160 тысяч рублей.

Ранее Анна Семенович рассказала, что ее чуть не изнасиловали бандиты в 90-х.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами