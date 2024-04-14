Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония по пожеланию семьи артиста была закрытая: прошла только в кругу родных и коллег. Некоторые поклонники Ширвиндта все же пришли на Новодевичье кладбище с цветами.

Урнf с прахом была захоронена на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового, режиссеров Владимира Меньшова и Глеба Панфилова. Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с актером проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

2 апреля сообщалось, что в Театре Сатиры не смогли найти замену Александру Ширвиндту в спектакле «Где мы?!» Спектакль было решено закрыть.

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