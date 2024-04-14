«Самый свободный человек»: Геннадий Хазанов о жизни Александра Ширвиндта

Актер Геннадий Хазанов назвал ушедшего Александра Ширвиндта очень свободным человеком. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Здесь нашли свой покой хорошо нам знакомые и даже близкие люди, про каждого из которых можно что-то сказать. Если все лишнее вычленить, я могу сказать про Шуру только одно — из всех перечисленных покоящихся здесь это был самый свободный человек. Этот человек по-настоящему прожил жизнь свободную, без всякой калькуляции, выгоды и целесообразности», — заявил Хазанов.

По его мнению, свобода Ширвиндта была заложена в нем еще при рождении. Комик признался, что не стал бы завидовать многочисленным наградам и достижениям коллеги, а также его популярности и любви фанатов. Хазанов жалеет лишь о том, что никогда не обладал такой же безграничной свободой, какая была у Ширвиндта до последнего дня.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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