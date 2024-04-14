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«Артистам цирка — цирк»: Бородина о Веронике Степановой

Блогер Ксения Бородина назвала клоуном Веронику Степанову

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина отказалась приглашать на свое новое шоу психолога Веронику Степанову. Об этом пишет «СтарХит».

Недавно блогер запустила новое шоу, где с приглашенным гостем разбирает разные психологические кейсы. Одним из экспертов стала психолог Лина Дианова, после чего фанаты попросили Бородину позвать Веронику Степанову, которая известна своими неоднозначными и резкими высказываниями.

«Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать», — возмутилась Бородина.

В ответ на это психолог призвала Бородину не обижаться на нее, а прийти на прием. Степанова пообещала проанализировать бывших мужчин телеведущей и ее обиду на журналистку Ксению Собчак.

«Бородулька, вместо того, чтобы злиться, приходи лучше ко мне на консультацию. Мы с тобой проработаем обиду на маму, на Собчак и обсудим всех твоих мужчин», — ответила Степанова.

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