Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом РИА Новости рассказала представитель Куклачева Ольга Кардокене.

«Состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат», — сообщила Кардокене.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине «скорой помощи» с инфарктом и прооперировали.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

14 апреля Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта и рассказал, что во время операции на сердце находился в сознании, ему поставили пять стентов. По словам артиста, если стенты приживутся, то ему можно будет около пяти лет не беспокоиться о проблемах с сердцем.

Ранее стало известно, что актриса Светлана Светличная переставала есть и пить из-за инфаркта.