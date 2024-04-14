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Михаил Шуфутинский раскрыл, собирается ли венчаться с молодой возлюбленной

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что не планирует идти под венец с избранницей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Михаил Шуфутинский на шоу «Секрет на миллион» признался, что не планирует венчаться с молодой возлюбленной Светланой.

«Может, она и хочет. Ну, а как люди жили раньше? Да, были венчания, но я, например, не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь. Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь», — пояснил Шуфутинский.

Артист отметил, что в семье редко возникают разговоры об официальной регистрации отношений, а вот скандалы случаются нередко. Шуфутинский признался, что часто сам является зачинщиком скандалов, так как может вспылить из-за неосторожного слова. Музыкант отметил, что его возлюбленная в такие моменты проявляет терпимость, чтобы мужчина сам мог осознать свою неправоту и немного остыть.

«Света может показать характер, но она знает, что не надо это делать. Я психованный, могу на что-то обидеться, могу разозлиться. Вспыхнуть могу из-за какого-то слова. Потом я сам начинаю понимать — чего пыхтеть-то», — улыбнулся Шуфутинский.

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