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Сергей Шнуров объяснил, почему ему не нравятся Земфира* и ДДТ

Певец Сергей Шнуров раскритиковал Шевчука за желание учить других артистов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «Нашего радио» объяснил, почему ему не нравится творчество ДДТ.

«ДДТ — это, на мой взгляд, вообще какое-то уродское направление в истории музыки, во всей человеческой. Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. Шевчук стал абсолютно таким: «Это нужно так, это нужно этак», — высказался Шнуров.

Он также раскритиковал творчество Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), которая, по его мнению, плодит миф о гениальности артистов. Певец назвал смешной «злую Земфиру» в песне «Интеграл» и назвал творчество артистки антитезой группы «Ленинград». Шнуров напомнил, что постоянно пытается деконструировать тезисы о сакральности сцены и вере в «настоящее чистое искусство».

В сентябре стало известно, что концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», отменили. Причиной стало то, что мероприятие не удалось согласовать. Позднее, отмечает НСН, Шнуров отказался возвращать аванс за несостоявшееся выступление, после чего стороны конфликта обменялись встречными исками.

Ранее Светлана Разина призвала экс-солисток «Миража» помириться ради группы.

*  признана в РФ иностранным агентом
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