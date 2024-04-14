Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов на 187 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству недоимку. При этом бизнесмен дает уклончивые показания на вопросы следователей о легализации денежных средств. Следствие подозревает предпринимателя в дроблении бизнеса для уменьшения суммы уплаты налогов.

Блогер был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. По информации источника «Известий», 15 апреля Портнягин будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

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