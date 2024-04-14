Стало известно о шансах Михаила Ефремова выйти из колонии досрочно

Актер Михаил Ефремов имеет высокие шансы выхода из колонии по УДО, заявил его адвокат Петр Хархорин. Об этом пишет портал vremya.press.

«Михаил Олегович однозначно встал на путь исправления! Ко всем относится уважительно, на провокации не ведется, на конфликты не идет. Усердно трудится в швейном цеху. Ни на что, кроме собственного здоровья, которое, увы, часто подводит, не жалуется», — подчеркнул Хархорин.

Адвокат напомнил, что за время своего заключения Ефремов неоднократно получал одни только благодарности и поощрения, в том числе за творческую деятельность. Хархорин напомнил, что Ефремов получил приз за снятый в колонии фильм на специальном конкурсе для заключенных.

Хархорин также обратил внимание на то, что артист неоднократно просил прощения у родственников сбитого им курьера, а также полностью возместил пострадавшим нанесенный им ущерб в соответствии с решением суда.

4 марта Telegram-канал Mash сообщил, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

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