Стас Садальский вспомнил о необычном прозвище Леонида Филатова

Актер Стас Садальский в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вспомнил о необычном прозвище своего коллеги Леонида Филатова.

По словам артиста, они с Филатовым познакомились 50 лет назад в Ялте, когда оба играли в своем дебютном фильме «Город первой любви», который состоял из трех новелл. Он отметил, что артист только окончил Щукинское училище. Новелла Садальского рассказывала про осажденный Сталинград, он сыграл юного солдата с незавидной судьбой.

«Взрослые» ребята вроде Лени ко мне относились с пренебрежением: по-взрослому курили на соседнем балконе гостиницы «Ореанда» и к себе не подпускали... Помню, Леню все студенты театрального тогда звали Ашхабад, наверное, оттого, что поступать в Москву он приехал оттуда», — вспомнил Садальский.

Он добавил, что позже они с Филатовым крепко подружились и даже приобрели себе квартиры в одном доме, где вместе с ними жил также и Сергей Шакуров.

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