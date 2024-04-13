Паша Техник отменил несколько концертов

Рэпер Паша Техник отменил выступление в Нижнем Новгороде, которое должно было состояться 19 апреля. Об этом сообщили организаторы концерта в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением здоровья артиста концерт переносится на другую дату», — рассказали они.

На какую дату перенесли концерт — пока неизвестно. Известно, что выступления Паши Техника, запланированные на апрель, перенесли и в других городах.

На официальной странице Техника указаны новые даты выступления в Ярославле и Череповце — концерты пройдут в июне.

Известно, что 6 апреля Паша Техник попал в больницу после словесной перепалки с полицией.

Накануне финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе».

Организаторы уточнили, что для возврата денежных средств нужно обратиться к билетному оператору или же по месту приобретения билетов. В завершение они выразили соболезнования семьям, потерявшим близких при трагедии.

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