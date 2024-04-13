Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Паша Техник отменил несколько концертов

Рэпер Паша Техник отменил концерты из-за проблем со здоровьем

close
100%
techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Паша Техник отменил выступление в Нижнем Новгороде, которое должно было состояться 19 апреля. Об этом сообщили организаторы концерта в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением здоровья артиста концерт переносится на другую дату», — рассказали они.

На какую дату перенесли концерт — пока неизвестно. Известно, что выступления Паши Техника, запланированные на апрель, перенесли и в других городах.

На официальной странице Техника указаны новые даты выступления в Ярославле и Череповце — концерты пройдут в июне.

Известно, что 6 апреля Паша Техник попал в больницу после словесной перепалки с полицией.

Накануне финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе».

Организаторы уточнили, что для возврата денежных средств нужно обратиться к билетному оператору или же по месту приобретения билетов. В завершение они выразили соболезнования семьям, потерявшим близких при трагедии.

Ранее Данила Козловский ответил на удаление себя из титров «Летучего корабля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами