О трагедии с экс-супругой О. Джей Симпсона снимут фильм

О трагедии вокруг бывшей жены актера и спортсмена О. Джей Симпсона Николь Браун снимут документальный фильм. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Авторы фильма работали над ним в течение последнего года, он должен выйти в июне 2024 года и, планируют они, показать печальную историю Николь Браун с ее точки зрения.

В съемках документального фильма примут участие сестры женщины, ее близкие и друзья, в него войдут ранее не показанные архивные видео.

Николь Браун Симпсон и О. Джей Симпсон были женаты семь лет, в браке родились двое детей.

Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известен после резонансного дела о расправе над его женой Николь и ее любовником Рональдом Голдманом. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

О. Джей Симпсона не стало 12 апреля в возрасте 76 лет после года борьбы с раком.

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