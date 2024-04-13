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Шакира анонсировала первый за шесть лет мировой тур

Певица Шакира анонсировала мировой тур на фестивале «Коачелла»

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Brendan Mcdermid/Reuters

Певица Шакира неожиданно для посетителей фестиваля «Коачелла» вышла на сцену и анонсировала первый за шесть лет мировой тур. Об этом сообщает TMZ.

На 23-м ежегодном музыкальном фестивале в Индио (Калифорния, США) Шакира появилась на спускающейся на сцену платформе и пообещала, что ее новый мировой тур стартует в ноябре 2024 года.

Он назван по названию 12-го альбома звезды — «Las Mujeres Ya No Lloran»

В последних интервью Шакира признавалась, что отношения с футболистом Жераром Пике тянули ее вниз — не давали, в частности, заниматься музыкой и гастролями.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен, чему посвятила отдельную песню.

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