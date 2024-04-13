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Хайдаров пошутил, что начнет продавать куски с плотью Киркорова

Хирург Хайдаров предложил Жигаловой продавать брелоки с крайней плотью Киркорова

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Тимур Хайдаров в рамках YouTube-шоу «Директ» попытался разыграть журналистку Алену Жигалову, предложив ей продавать брелоки с отрезанными кусками Филиппа Киркорова.

«Я же его часто оперирую. Постоянно мы чего-то там ему отрезаем. А тут мы хотим запустить историю — кусочек Киркорова на брелок», — предложил медик.

Выслушав предложение, Жигалова спросила у хирурга, какой кусочек он планирует использовать для своей идеи. В ответ на это Хайдаров ответил, смеясь: «Крайней плоти...», — а также предложил сделать что-нибудь из жира артиста. Журналистка призвала хирурга перестать резать Киркорова, отметив, что на артисте «живого места не осталось». Затем Жигалова вычислила, что Хайдаров сидит на шоу.

В конце марта звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева приехала к хирургу Хайдарову и показала подписчикам, как выглядит ее живот после пластики. Актриса призналась в соцсетях, что очень довольна результатами.

Ранее певец Shaman пожаловался на отсутствие настоящих друзей.

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