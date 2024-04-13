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Соседи Пугачевой рассказали о проблемах своей деревни Барецкому

Соседи певицы Пугачевой: звезды закрыли проход к пруду заборами

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Global Look Press

Шоумен Стас Барецкий посетил деревню Грязь, где находится замок певицы Аллы Пугачевой, который он якобы выкупил, и выслушал соседей звезды. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Продавщица Валентина Ивановна, в магазин которой он зашел, пожаловалась, что в Грязи почти негде купить вещи, чтобы «стильно приодеть деревенских женщин».

Она рассказала и о других проблемах деревни: по ее словам, Пугачева и другие богатые соседи, которые построили большие дома, перегородили деревенским жителям заборами проход к пруду, где они отдыхают.

«Они у нас последний «хвост» уже оттяпали, последний закрыли своими заборами», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, сам пруд находится в плохом состоянии и нуждается в очистке, чтобы в нем можно было купаться.

В октябре 2022 года Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. После их отъезда ходил слух о продаже их замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий уверяет, что покупает замок, но пока доказательств этому нет.

Ранее стало известно, что Машков и Гармаш будут претендовать на роль князя Киевского.

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