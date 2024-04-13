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Стало известно об изменении самочувствия Куклачева после операции

Сын Куклачева сообщил, что дрессировщик чувствует себя лучше и дает указания

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал об изменении самочувствия отца после операции. Его цитирует РИА Новости.

По словам Дмитрия Куклачева, дрессировщик уже чувствует себя лучше и смог побеседовать с сыном.

«Он раздавал ЦУ (ценные указания), как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо», — поделился Куклачев-младший.

Известно, что оставшиеся представления юбилейного шоу Куклачева «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля состоятся с прежним составом артистов, кроме Куклачева. Качество спектакля, заверил Дмитрий Куклачев, не пострадает.

75-летнему дрессировщику стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 12 апреля. Его увезли на машине «скорой помощи» с инфарктом и прооперировали.

Ранее финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе».

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