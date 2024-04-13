Чехова вспомнила, как послала предложившего сделать резекцию желудка врача

Телеведущая Анфиса Чехова поклялась, что никогда не прибегала к резекции желудка, чтобы похудеть. Об этом звезда рассказала на шоу «Намутить и взболтать», опубликованном на YouTube.

«В какой-то момент я стала весить килограммов 90. Пришла к одному диетологу. Он выслушал мой анамнез, а это булимия, расстройство пищевого поведения, китайские таблетки — все, что только можно. Врач сказал: «Вам ничего не поможет. Но есть один способ…» — вспомнила артистка.

По словам Чеховой, ее испугало то, что у подобной операции множество противопоказаний. Ее, добавила актриса, также делают под общим наркозом, поэтому Чехова ответила на предложение врача фразой: «Идите вы…». Телеведущая пояснила, что она боится наркоза. Фобия появилась после того, как однажды у знаменитости случилась замершая беременность.

«Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз», — рассказала она.

Недавно Чехова вспомнила, как издевалась над собой из-за лишнего веса. Она добавила, что приобрела стройность лишь после того, как «отказалась от всех истязательств над собой».

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