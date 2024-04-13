Погасившая многомиллионный долг Лерчек судится с мужем о разделе имущества

Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск супруга блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема к супруге по делу о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сказано в картотеке московских судов.

Иск зарегистрировали 12 апреля 2024 года. Истцом выступает Артем Чекалин, а ответчиком — Валерия.

В начале марта стало известно, что все уголовные дела в отношении блогера Лерчек прекращены. Отмечалось, что со счетов звездной четы сняли арест.

В декабре 2023 года Чекалины полностью погасили долг перед государством — они выплатили около порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Тогда было прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении них, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

19 марта сообщалось, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным. Блогерша намекала на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем.

25 марта супруги не пришли на заседание суда по их разводу. По данным «Известий», также на судебное разбирательство не явились и адвокаты пары.

Ранее Shot сообщил, что муж Блиновской отправился на СВО.