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Петров о жизни после свадьбы: «В голове много меняется»

Актер Александр Петров назвал чистым кайфом жизнь в браке

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Максим Кашин

Звезда «Текста» Александр Петров признался, что ему нравится семейная жизнь. Этим артист поделился на юмористическом шоу «Кстати», опубликованном во «ВКонтакте».

«Да кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причем я всегда раньше думал, мол, какая разница», — заявил актер.

По словам Петрова, после узаконивания отношений «в голове действительно многое меняется». При этом артист рад подобным изменениям и счастлив, что перешел на новую ступень в отношениях.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

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