Лидер «Любэ» о массовой отмене концертов группы: «Есть переносы»

Певец Николай Расторгуев опроверг слухи о том, что сейчас в России происходит массовая отмена выступлений коллектива «Любэ». Его слова передают «Известия».

«Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — подчеркнул музыкант.

Расторгуев извинился перед фанатами за неудобства, еще раз уверив, что концерты состоятся. Он призвал следить за афишей.

8 апреля сообщалось, что концерты «Любэ» перенесены на фоне новостей о здоровье Расторгуева. Супруга артиста заявляла, что он лег на плановое обследование и по рекомендации врачей не будет выступать. Отмечалась, что коллектив не выступит в Тюмени, Мытищах и Красногорске. Кроме того, заявлялось о возможном переносе концертов в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске.

«Известия» подчеркивают, что Расторгуев прошел плановое обследование в начале апреля, а теперь коллектив отправился в мини-турне по России. По данным издания, «Любэ» выступит и в Омске, и в Новосибирске, и в Томске в том числе.

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