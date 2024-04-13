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Сыгравшая Маргариту Ковальчук о сравнении со Снигирь: «Обожаю Юлю»

Актриса Анна Ковальчук заявила, что смотреть на Юлию Снигирь в кино приятно

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АМЕДИА/Белинский Юрий

Сыгравшая Маргариту в экранизации Владимира Бортко Анна Ковальчук заявила, что ей понравился актерский ансамбль в новом фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Ее слова передает The Voice.

«Я обожаю этих артистов, которых в кадре я видела! Я обожаю Снигирь Юлю, это просто потрясающая актриса, поэтому не буду ничего оценивать. В принципе на нее смотреть — уже одно удовольствие!» — призналась звезда «Тайн следствия».

Ковальчук вспомнила, что сериал 2005 года снимался «по старинке» — с использованием декораций, а не компьютерной графики. Она считает, что в подобных работах есть свой шарм и красота. В новом фильме, отметила артистка, ей показалось интересным, что авторы нарушили хронологию оригинального произведения Михаила Булгакова.

Ковальчук также порадовалась, что современные постановщики обращаются в классическим произведениям и подытожила свою речь фразой: «Чем больше их будет снято, тем лучше!»

В феврале стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина заработал более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее Бузова призналась, что стала актрисой озвучивания из-за героини-изменщицы.

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