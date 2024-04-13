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Барецкий пытался вломиться в замок Пугачевой, но его побили

Шоумен Стас Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой

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РИА Новости/Global Look Press

Шоумен Стас Барецкий поехал в деревню Грязь, чтобы посмотреть на свои якобы новые владения — замок певицы Аллы Пугачевой, который, как заявляет мужчина, он выкупил. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

«Е-мое! Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи. По-любому у моего товарища другие ключи есть, а если нет, через черный вход пройдем», — признался Барецкий у входа на участок.

При этом позже Барецкий отказался вламываться в замок и пошел вместо этого в цветочный магазин. Шоумен планировал купить две розы, чтобы подарить их первой попавшейся на улице местной жительнице, однако продавщица уговорила мужчину купить три цветка, напомнив о плохой примете. Барецкий поддался на уговоры женщины за кассой — правда, по итогу вручил незнакомке две розы, как и планировал. Он также попросил у нее номер телефона.

«Почему не три розы?» — заявила девушка, ударив шоумена букетом на лицу.

Расстроенный Барецкий подобрал цветы и пошел в продуктовый магазин, чтобы купить себе пиво.

В октябре 2022 года Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. После их отъезда ходил слух о продаже их замка в подмосковной деревне Грязь.

Ранее стало известно, что Волочкова набила на спине магические татуировки от сглаза.

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