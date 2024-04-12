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Продюсер объяснил, зачем Пугачева выступила в Чернобыле

Продюсер Лавров: у Пугачевой никогда не было гражданской позиции

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В сентябре 1986 года народная артистка России Алла Пугачева могла дать концерт под Припятью для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС за деньги, предположил концертный директор Сергей Лавров. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

По мнению Лаврова, артистка не стремилась высказать свою позицию.

У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили», — сказал он.

Лавров уверен, что у Пугачевой не было никакой мотивации, кроме финансовой, чтобы ехать в поселок Зеленый Мыс под Припятью, где жили ликвидаторы. Он сравнил ситуацию с современной — по данным продюсера, в Донецк до начала специальной операции многие артисты ездили за деньги, а сейчас едут, чтобы обелить репутацию.

Накануне депутат Государственной думы Сергей Соловьев заявил, что от действий певицы Аллы Пугачевой будет зависеть, сможет ли артистка снова выступать в России.

Ранее автор «Ежика в тумане» рассказал необычную историю о мошенниках.

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