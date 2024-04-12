В Белгороде закроют два старейших кинотеатра — «Победа» и «Радуга». Об этом сообщает aif.ru.

Соответствующие объявления появились на зданиях кинотеатров. Оба кинотеатра принадлежат ООО «Центр кино «Победа», которое зарегистрировано в 2006 году. Как рассказал владелец предприятия Сергей Пирожков, у компании накопилась огромная задолженность. Кинотеатр испытывает трудности и на фоне обстрелов города, и на фоне сокращения иностранного проката.

Также, сообщает издание, во время вечернего эфира губернатора Вячеслава Гладкова жители поинтересовались судьбой кинотеатров. По словам Гладкова, проблема невостребованности кинотеатров в современной обстановке.

«Я с вами согласен, закрыть кинотеатр просто, потерять его очень легко, а потом восстановить будет тяжело. Поэтому сегодня дал поручение Рустэму Зайнуллину, заместителю губернатора — министру имущественных и земельных отношений области, чтобы вместе с администрацией Белгорода, с мэром Валентином Демидовым все-таки пригласили владельцев предприятия, которое арендует эти кинотеатры, и еще раз посмотрели, чем можно помочь», — пообещал он.

Региональное министерство культуры, уточняет издание, выразило готовность помочь работникам кинотеатров с дальнейшим трудоустройством.

Кинотеатр «Победа» был открыт в 1960 году, «Радуга» — в 1969 году. В «Радуге» установлен крупнейший формат экрана в России — 22 на 16 метров, а также самый большой кинозал, способный вместить во время сеанса более 500 человек.

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