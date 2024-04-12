Стало известно о последних днях О. Джей Симпсона

Спортсмен и актер О. Джей Симпсон в последние дни своей жизни был неузнаваем, рассказали источники издания TMZ.

По данным близких Симпсона, рак простаты у него никогда не выходил в стадию ремиссии, несмотря на прошлогодние заверения звезды. В последние 11 месяцев он угасал, добавили источники.

В последние полгода Симпсона регулярно госпитализировали, он перенес пневмонию, а две недели назад был помещен в хоспис.

Увидев, что знаменитости осталось недолго, врачи выписали его домой, как он и просил. В последние дни Симпсон часто был без сознания, рассказали близкие, много спал. В его спальне поставили специализированную кровать для хосписов, из которой он уже не мог выбраться самостоятельно.

О. Джей Симпсона не стало 12 апреля в возрасте 76 лет. Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известным после резонансного дела о расправе над его женой Николь и ее любовником. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

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