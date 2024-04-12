Стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Чебурашки»

Продюсер «Чебурашки» Денис Жалинский в разговоре с РИА Новости назвал дату начала съемок сиквела шоу.

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года», — рассказал Жалинский.

Продюсер уточнил, что съемки запланированы на 1 мая 2024 года.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

Ранее комик Харламов адаптировал иностранный юмор под русскоязычную аудиторию фильма про шпионов.