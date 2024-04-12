Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности сюжета третьего «Холопа»

Актер Милош Бикович отправит в прошлое целую семью в новой части «Холопа»

close
100%
Кинокомпания «Централ Патнершип»

Актер Милош Бикович отправит в прошлое целую семью в фильме «Холоп 3». Об этом Telegram-каналу «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал режиссер Клим Шипенко.

«12 апреля, я думал, что мы будем объявлять старт продолжения другой франшизы, но оказалось, что этой», — пошутил Шипенко.

По словам режиссера, сюжет третьей части будет рассказывать о попытке персонажа Биковича перевоспитать семью мажоров.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года.

Ранее Харламов адаптировал иностранный юмор под русскоязычную аудиторию фильма про шпионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами