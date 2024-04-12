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Киану Ривз споткнулся о ковер и сломал колено на съемках фильма

Актер Киану Ривз получил травму колена на съемках фильма «Удача»

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Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Киану Ривз споткнулся о ковер и сломал колено на съемках фильма «Удача». Об этом Daily Mail рассказал режиссер проекта Азиз Ансари.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: «Мое колено!» — поведал Ансари.

Несмотря на производственную травму Ривз остался на съемочной площадке и продолжил работу над картиной. Он снялся в нескольких сценах и даже собирался станцевать латинский танец, но режиссеру удалось отговорить артиста.

«Он такой: «Я сделаю это!» Мы сразу бросились его отговаривать: «Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет», — улыбнулся Ансари.

По словам кинематографиста, он не удивился такой самоотдаче от Киану, потому что актер не раз исполнял тяжелые трюки в своих фильмах. Например, в «Матрице» и боевике «Скорость» актер работал без каскадеров.

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