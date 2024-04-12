Владимир Березин вспомнил, как подшутил над Кунгуровым из-за икры на столе

Диктор Владимир Березин в разговоре с PROZvezd вспомнил, как подшутил над Евгением Кунгуровым из-за райдера певца.

«Захожу в гримерку и вижу два места: мое и Женькино. А рядом — два стола одинаковых. Только стол с фамилией Кунгуров был накрыт так, что мы могли бы отметить чей-нибудь юбилей. Там было все! Не помню точно, черная икра были или нет, на красная была точно!» — рассказал Березин.

Когда в гримерку вошел сам Кунгуров, диктор приветствовал его как «великого маэстро», а после подшутил над богатым убранством его стола. Березин добавил, что музыкант был смущен. Кунгуров сказал диктору, что райдером занимался его директор. Тогда Березин посоветовал коллеге научиться самоиронии, так как в этом случае над ним тяжело будет посмеяться.

«Помню, Женька схватил таблички с фамилиями со столов и выбросил их. Но этот случай мы еще с ним вспоминали долго», — резюмировал диктор.

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Кунгуров выглядел уставшим на последнем концерте.