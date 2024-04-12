Людмила Поргина рассказала, чему Михаил Ширвиндт научил отца

Актриса Людмила Поргина в интервью PROZvezd рассказала, что Михаил Ширвиндт сумел приобщить своего отца Александра к блогерству.

«Ширвиндты всегда были активны в соцсетях, поэтому эта тишина настораживает людей. Надо признать, что именно благодаря Мише люди имели возможность общаться с Александром Анатольевичем, который всегда и всем был интересен. Миша приобщил отца к блогерству, вел его страницу в интернете, где его папа активно участвовал», — напомнила Поргина.

Артистка считает, что Ширвиндту удалось отлично воспитать своего сына. По словам вдовы Николая Караченцова, она была в гостях у коллеги и удивилась атмосфере любви и взаимопонимания в их доме. Поргина считает, что далеко не каждая пара сможет прожить вместе 70 лет. Она назвала Ширвиндта умным и неконфликтным человеком.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Гурцкая ответила, как переживает утрату мужа.