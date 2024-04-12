Звезда «Слова пацана» рассказал, как справился с затяжной депрессией

Актер Слава Копейкин признался, что на протяжении года страдал от затяжной депрессии, во время которой занимался самоуничтожением. Его слова передает «СтарХит».

«Мне просто не хотелось существовать — и все для этого делалось. <...> На сцене думал: «Меня сейчас не существует, есть другой человек». И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь», — рассказал артист.

Он добавил, что решил обратиться за помощью спустя несколько лет. По словам Копейкина, во время депрессии он чувствовал себя нормально, только когда принимал алкоголь. Затем артист понял, что нужно искать другой способ справиться с расстройством.

В июле 2023 года звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу рассказывала, что столкнулась с депрессией после развода режиссером Михаилом Вайнбергом. Она заявляла, что врачи предлагали лечить недуг медикаментозно, но звезда отказалась и справилась с помощью медитаций и психотерапии. По словам артистки, такая трансформация давалась ей непросто, и она благодарна каждому человеку, кто помог ей «восстать из пепла».

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