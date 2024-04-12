Собчак продает свои вещи почти за миллион рублей

Журналистка Ксения Собчак продает свои вещи стоимостью почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, знаменитость распродает 11 предметов одежды — юбки, пиджаки, свитер, платье, накидка и прочее. Самым дорогим оказался пиджак, который стоит примерно 137 тыс. рублей, а на втором месте — юбка за 87 тыс. рублей. Общая стоимость планирующихся к продаже вещей Собчак составляет 809 тыс. 342 рубля.

10 апреля сообщалось, что компания Собчак потерпела убытки на 18 млн рублей. Отмечалось, что убыток ресторана «Veter» составил 18 млн рублей при выручке в 42 млн рублей. Его открыли в Санкт-Петербурге в 2023 году. Заведение находится на борту парусника «Летучий Голландец», пришвартованного у Петропавловской крепости.

Недавно журналистка показала интерьер своей кухни. Она выполнена в темно-сером цвете. В помещении лежит светлый паркет. Посреди комнаты находится кухонный остров. Сама Собчак предстала в зеленой комбинации, поверх которой был надет халат с рисунком.

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