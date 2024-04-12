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Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России

Shot: ФНС ликвидирует последний бизнес уехавшей из России Дапкунайте

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует последнюю компанию актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, артистка владеет 50% ООО «Скиллз Акэдеми», а оставшаяся часть принадлежит ее супругу Дмитрию Ямпольскому. Эта фирма занималась обучением детей — подготовкой к школе, изучением английского и прочим. С 2020 года компания перестала отчитываться перед ФНС, поэтому налоговики решили запустить процесс ликвидации.

В августе 2023 года на Дапкунайте подали в суд. Отмечалось, что артистка может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Истцом был указан Р.Т. Худавердян — новый владелец бывшей квартиры артистки. В октябре того же года актрису сняли с регистрационного учета квартиры в Пресненском районе Москвы по этому делу.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве. Артистка заявляла, что это не первая ее эмиграция. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.

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