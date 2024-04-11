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Звездный адвокат оценила шансы Милохина попасть в розыск за уклонение от армии

Адвокат Елена Сенина допустила, что Милохина могут объявить в розыск из-за армии

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alphafightseries/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный адвокат Елена Сенина в разговоре с kp.ru подтвердила, что блогера Даню Милохина могут объявить в розыск за уклонение от службы в армии.

«Если вовремя не встать на воинский учет, кроме административного штрафа, призывнику может грозить и уголовное наказание. Уклонением от призыва на военную службу может быть признано уклонение от получения повестки, в частности, путем переезда на новое место жительства (выезд или въезд в РФ) без снятия и без постановки на воинский учет», — пояснила Сенина.

По словам юриста, максимальное наказание за такое правонарушение — до двух лет лишения свободы. При этом в случае возбуждения уголовного дела призывника могут объявить в розыск, а в случае нахождения беглеца в розыске его имеют право заключить под стражу, уточнила Сенина.

Накануне Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом. Документ направили в подмосковный TikTok-хаус, где «он проживал в расцвете своей популярности». После этого активист из организации «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал объявить блогера Даню Милохина в розыск.

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