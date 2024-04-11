«Конечно, вернется»: Бледанс назвала примерные сроки возвращения Пугачевой в Россию

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с mk.ru предположила, что Алла Пугачева вернется в Россию через год.

«Алла Пугачева, конечно, вернется. Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками. Мне очень недостает этих ребят прекрасных. Я с интересом наблюдала, как они плавают, разговаривают на французском. К сожалению, мы друг от друга оторвались», — отметила Бледанс.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет. Позднее появились слухи, что артистка планирует опубликовать очередной альбом с новыми композициями к своему 75-летию, которое она отметит 15 апреля.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми Гарри и Лизой из России в Израиль.

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