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Зендая рассказала, как готовилась к постельной сцене с двумя мужчинами

Актриса Зендая проводила время с актерами ради съемки постельной сцены

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Gareth Cattermole/Getty Images

Актриса Зендая призналась, что проводила время с актерами Майком Файстом и Джошем О'Коннором, чтобы чувствовать себя комфортно во время съемки постельных сцен в фильме «Претенденты». Об этом пишет THR.

«Я поговорила с коллегами, чтобы мы могли найти способ чувствовать себя непринужденно. Мы вместе играли в теннис, гуляли, репетировали. Мы сблизились, и нам стало хорошо друг с другом. У нас был координатор по интимным вопросам, который был фантастическим. Он очень помогал, потому что было важно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности», — пояснила Зендая.

Слова актрисы и модели подтвердил ее коллега Майк Файст. Он добавил, что они с О'Коннором сумели подружиться еще до старта съемок, так как проводили немало времени вместе. По словам артиста, они с коллегами смогли хорошо узнать друг друга до начала работы над фильмом, что позволило им обоим изобразить правдоподобный роман с героиней Зендаи.

На днях Зендая посетила премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась в Париже. Актриса вышла на публику в платье-бюстье с длинным шлейфом. Поклонники звезды стали переживать за состояние ее здоровья после новых фотографий.

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