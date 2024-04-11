Дмитрий Нагиев стал Аллигатором в трейлере новогодней комедии с Богатыревым

На YouTube появился трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым и Марком Богатыревым.

В новом ролике рассказывают о сюжете предстоящей комедии. Семейная пара хочет отдохнуть на праздники, при этом родители оставляют провинившихся детей дома в качестве наказания. К обеспеченной семье пробирается другая семья, которая хочет их обокрасть, в то время как дети вынуждены защищать особняк от грабителей. В трейлере также появился Дмитрий Нагиев, который сыграл в комедии обеспеченного человека по кличке Аллигатор.

В актерский состав картины вошли Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко и другие. Режиссером ленты выступила Ольга Ланд, премьера запланирована на 14 ноября 2024 года.

Ранее Агата Муцениеце надела погоны и отправилась по следам «Иванушек» в трейлере новой комедии.