Режиссер не согласился со словами Олешко о том, что Ширвиндта «забыли» в Театре Сатиры

Композитор и режиссер Вячеслав Моцардо в разговоре с NEWS.ru не согласился со словами Александра Олешко о том, что Александра Ширвиндта якобы «забыли» в Театре Сатиры.

Он выразил мнение, что вечер памяти артиста обязательно состоится. Моцардо считает, что мероприятие проведут летом, а администрация Театра Сатиры лучше Олешко знает, когда и как им почтить память ушедшего президента театра.

«Возможно, уже осенью в начале нового театрального сезона. Поскольку лето — время отпусков и может стать сложностью собрать артистов и остальной коллектив театра», — заявил Моцардо.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Спустя некоторое время после трагедии возникли противоречия между актерским коллективом и администрацией театра из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Олешко жаловался, что вместо отмены спектакля руководство могло бы устроить вечер памяти артиста. Позднее стало известно, что вечер прощания с Ширвиндтом состоится 19 июля.

Ранее церемония прощания с Евгением Кунгуровым прошла в Москве.