Бородина объяснила, как девушки попадаются на уловки манипуляторов: «Эмоционально насилуют»

Блогер Ксения Бородина в своем Telegram-канале рассказала, как девушки поддаются на уловки манипуляторов.

«Сначала тобой восхищаются и много обещают, клянутся в любви. Потом, поняв, что ты попалась на удочку, начинают устраивать качели: то я ухожу, то вернусь, то твой, то недостоин тебя. Дальше ты уже готова на все, лишь бы эти качели остановить. Тогда тебя хватают за эту уязвимость и тобой играют. Эмоционально насилуют», — написала Бородина.

После этого, отметила блогер, мужчина может вернуть хорошее отношение, но на время. При этом идиллические отношения сменяются злостью и ненавистью, а манипулятор постоянно жалуется на недостатки в девушке, просит ее стать лучше или вернуться к якобы прежнему состоянию.

Бородина считает, что даже если партнерша идеальная, абьюзер сможет найти, к чему придраться. Экс-звезда «Дома-2» посоветовала не поддерживать общение с такими людьми и уходить от них как можно скорее ради собственного ментального здоровья.

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