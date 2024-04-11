Умер скандальный актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Бывший актер и спортсмен О. Джей Симпсон скончался в возрасте 76 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщила его семья в аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — написали родственники.

В феврале 2024 года стало известно, что у Симпсона рак простаты. В последние месяцы, сообщали СМИ, он проживал в хосписе.

В 2023 году он рассказывал, что «поймал» некую форму рака, однако заявлял, что смог справиться с болезнью.

Звезда американского футбола и актер О. Джей Симпсон, несмотря на заслуги в спорте и съемки в голливудских фильмах, обрел широкую известность после обвинения в убийстве экс-супруги и ее нового возлюбленного в 1994 году. Симпсона оправдал суд присяжных, он избежал смертной казни, однако многие граждане США были уверены в его виновности.

Артист стал героем многочисленных телефильмов — «История О. Дж. Симпсона» (Fox Network, 1995), «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история» (BBC TV, 2000), «Американская трагедия» (CBS, 2000) «О. Джей: Испытание века» (Investigation Discovery, 2014), «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» (Discovery TV, 2016) и других.

Делу Симпсона посвящен первый сезон телесериала «Американская история преступлений» — главного героя сыграл Кьюба Гудинг-младший. О Симпсоне также сняли документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке» (2016). Рэпер Jay-Z использовал фразу «Я не черный, я О. Джей» в песне «The Story of O.J» с альбома «4:44» (2017).

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков.