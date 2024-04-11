Коллеги рассказали о здоровье звезды «Голоса» Кунгурова в последний год

Коллеги звезды «Голоса» Евгения Кунгурова (1983-2024) рассказали о здоровье оперного и эстрадного певца в последний год жизни. Об этом сообщает kp.ru.

По словам отца артиста, офицера в отставке Виктора Кунгурова, у сына была нервная болезнь, но не депрессия.

Коллеги и друзья артиста заявили в беседе с изданием, что у Кунгурова сенестопатия — это психическое состояние, которое характеризуется ощущением необычных физических или эмоциональных симптомов. Люди, страдающие от этого состояния, могут испытывать дискомфорт, боль или онемение в разных частях тела, что может приводить к тревожному расстройству.

«Евгений действительно лежал в психиатрической больнице в прошлом году — проходил лечение. Но при этом он был в обойме — вполне востребован в своей нише и зарабатывал», — сказал оставшийся анонимным коллега артиста.

Проблем на работе, уточнил он, у Кунгурова не было — только личные, а лечился он у официальных врачей и у остеопатов.

Церемония прощания с Кунгуровым прошла в Москве 11 апреля.

Ранее известный продюсер рассказал о последнем концерте Евгения Кунгурова.