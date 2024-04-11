«Разочарованные и грустные»: режиссер «50 оттенков серого» о критиках ее брака

Режиссер фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон высказалась о критиках ее брака с актером Аароном Тейлором-Джонсоном. Ее цитирует The Guardian.

57-летняя Тейлор-Джонсон отметила, что разница в возрасте с 33-летним мужем, о которой так много говорят в СМИ и соцсетях, не обсуждается в их паре.

«Мы немного аномалия, но мы такие. После 14 лет вместе я думаю, что ну сейчас-то это не должно иметь значения?» — размышляет она.

Хейтерские комментарии в социальных сетях ее не расстраивают.

«Это просто люди, разочарованные и грустные по-своему, с опасениями за собственную жизнь. Наши дети видят двоих любящих, счастливых родителей, так что они тоже не переживают», — сказала она.

У пары двое общих детей: 13-летняя Уилда и 11-летняя Роми Херо. У Тейлор-Джонсон также есть две дочери от первого брака: 25-летняя Анджелика и 15-летняя Джесси.

Накануне Аарон Тейлор-Джонсон объяснил разницу в возрасте с женой ранним взрослением.

Ранее Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса.