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Бывшая солистка группы «Мираж» рассказала о заработке детей

Певица Суханкина заявила, что ее дети зарабатывают на городошном спорте

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margarita.sukhankina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Маргарита Суханкина рассказала в беседе с mk.ru, что ее 14-летняя дочь Валерия и 15-летний сын Сергей зарабатывают на городошном спорте.

Суханкина отметила, что ее дети очень преуспели в данном занятии. К примеру, дочь артистки стала мастером спорта. По словам певицы, ее детей отправляют на судейские коллегии и в жюри соревнований.

«Периодически их приглашают, чтобы они помогали игрокам, ставили фигуры и вообще принимали участие в организации соревнований на их юниорском уровне. За это они получают денежки», — поделилась певица.

Суханкина рассказала, что дочь и сын получает от тысячи рублей и больше за подобные мероприятия. Их заработок зависит от того, сколько времени они затратят и что за площадка. Как отметила исполнительница, дети откладывают заработанные деньги на свои нужды.

«Например, уже сами себе поменяли телефоны, какие-то колонки модные купили, потому что соревнования происходят достаточно часто. Лера покупает себе украшения, а если у кого-то праздник, дети знают, что у них есть деньги и они могут что-то приобрести: маме — тортик, цветочки и другие сюрпризы — неожиданные и приятные», — рассказала артистка.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» вспомнила, как ее брат угрожал ей черными риелторами.

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